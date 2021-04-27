Россияне резко увеличили траты на один товар

Россияне на фоне новостей об увеличении выходных дней в начала мая в несколько раз увеличили покупки семян, что может говорить о том, что жители страны собираются провести свободные дни на даче, сообщили РИА Новости онлайн-ритейлеры.

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Ранее президент РФ Владимир Путин согласился с предложением Роспотребнадзора об увеличении количества выходных дней с 1 по 10 мая в связи с пандемией коронавируса.

"После новости о дополнительных выходных в майские праздники россияне начали активно закупаться семенами — продажи в период с 23 по 25 апреля выросли на 162% по сравнению с аналогичным периодом на прошлой неделе", — говорится в сообщении онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.ру".

Активнее всего на площадке покупали семена огурцов, редиса, томатов и бобов, при этом жители Москвы и области чаще выбирали цветы — фиалки, гвоздики и лобелии.

"Многие россияне планируют провести длинные майские каникулы у себя на дачах и заранее покупают все необходимое не только для отдыха, но и для дачных работ — так, продажи семян с 24 по 26 апреля на Ozon выросли в 1,3 раза год к году. Спрос на товары для дачи и сада в тот же период вырос в 2,6 раза", — сообщил маркетплейс Ozon.

Пресс-служба интернет-ритейлера Wildberries отметила, что с 23 по 25 апреля 2021 года по сравнению с аналогичными днями прошлого года, 24-26 апреля 2020 года, продажи семян на площадке увеличились более чем в 2 раза.

"В целом за 3 дня россияне приобрели онлайн рекордные 130 тысяч единиц различных товаров для дачи, что в 2,2 раза больше аналогичного периода 2020 года. Также резко — на 384% — выросли продажи и садового инвентаря, различной садовой техники — на 127%", — добавили в сообщении.