Россияне хотят перейти на гибридный режим работы

Более половины россиян хотят перейти на гибридный режим работы, чтобы самим выбирать — трудиться из дома или офиса, при этом 16% граждан считает работу в офисе эффективнее, говорится в исследовании банка "Открытие" , которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Фото: © РИА Новости. Владимир Астапкович © РИА Новости. Владимир Астапкович

"Пандемия COVID-19 изменила отношение россиян к форматам работы. 51% заявили, что для них наиболее предпочтительным является гибридный график, когда есть возможность выбирать — работать из дома или из офиса. Больше всего сторонников такого формата в Южном федеральном округе, меньше всего — на Дальнем Востоке и Северном Кавказе", — выяснили эксперты.

В то же время 18% опрошенных заявили, что характер их работы не позволяет им работать из дома. По мнению 16% россиян, работать в офисе эффективнее, чем на "удаленке". Больше всего сторонников работы в офисе в Московском регионе, меньше всего — в Южном округе и на Урале. При этом 14% респондентов, напротив, полагают, что лучше работать только из дома.

Почти половина (49%) опрошенных считают, что в будущем формат дистанционной работы и свободный трудовой график будут более востребованы, хотя формат работы не везде позволит внедрить это на постоянной основе.

Около 33% респондентов верят в победу дистанционного формата работы благодаря развитию технологий и видеосвязи, а 14% — в то, что очные форматы работы будут торжествовать, потому что людям требуется живое общение. И только 4% россиян считают, что после пандемии произойдет полный возврат к доковидным принципам организации работы.

Наконец, ровно половина опрошенных заявили, что поддерживают идею перехода на четырехдневную рабочую неделю при сохранении оплаты труда. Еще 18% респондентов поддерживают рабочую неделю из четырех дней безоговорочно.

При этом 14% россиян относятся к переходу на рабочую четырехдневку резко отрицательно, еще 12% считают, что менять ничего не нужно, а 6% заявили, что работают, когда хотят, и у них нет четкой рабочей недели.