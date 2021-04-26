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Россияне назвали минимальный доход для достойной жизни

Праймиещё 6
26 минут назад
Больше трети россиян — 38% — считает месячный доход в 50-80 тысяч рублей достаточным для достойной жизни в России, говорится в исследовании банка "Открытие", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Россияне назвали минимальный доход для достойной жизни
Фото: ТАССТАСС
"Около 38% россиян считают достаточным для достойной жизни месячный доход от 50 до 80 тысяч рублей, 11% хватило бы меньше 50 тысяч", — выяснили аналитики.
При этом 28% опрошенных назвали достойным доходом 80-120 тысяч в месяц на человека, 15% — от 120 до 200 тысяч в месяц. Еще 9% респондентов хотели бы зарабатывать для достойной жизни свыше 200 тысяч рублей ежемесячно.
По данным банка, у 70% россиян в настоящее время есть одна постоянная работа. Наиболее высокий процент респондентов с постоянным трудоустройством — в Московском регионе и Центральном федеральном округе, наименее — на Северном Кавказе и в Северо-Западном федеральном округе. Больше одной работы у 8% респондентов, при этом на Северном Кавказе их доля достигает 15%.
В то же время три четверти россиян в настоящее время не довольны своими доходами — они хотят зарабатывать больше. Лишь 11% заявили, что их текущая работа обеспечивает им достойный доход. Больше всего довольных своими доходами в Москве и Московской области (15%). Меньше всего — на Дальнем Востоке (0%), а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (7%).
Одним из вариантов решить эту проблему россияне видят подработку: 70% граждан готовы искать ее, а каждый десятый уже подрабатывает. Лишь 10% заявили, что не нуждаются в подработках, а еще 10% опрошенных сообщили, что не могут искать подработки, поскольку слишком много сил тратят на своей нынешней работе.
Банк проводил исследование 19-23 апреля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
Социология,Общество,Ханты-Мансийский банк "Открытие",РИА Новости,Россия,
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