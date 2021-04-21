Опрос: Россияне решили провести отпуск дома или на даче

Процент опрошенных россиян, решивших не брать отпуск летом текущего года и продолжить работать, составил 28%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса сервиса по поиску работы Superjob. По информации опроса, 18% респондентов собираются провести отдых дома, 17% — пока не знают, чем займутся во время отпуска, 10% — на даче или в деревне и еще 3% - в гостях. Отмечается, что в путешествие отправятся 24% опрошенных, кроме того, большая часть из них преимущественно выбирает отдых на российских курортах — Крым и Краснодарский край. Согласно предоставленным данным, из граждан, собравшихся путешествовать в 2021 году, 6% отправятся в Крым, 5% — в Краснодарский край, еще 5% россиян поедут на Байкал, в Алтайский край, Карелию, Москву, Санкт-Петербург и только 1% планирует посетить Калининградскую область. Поездку за границу планируют 7% россиян. Анкетирование проходило с 15 по 19 апреля. Были опрошены три тысячи респондентов, которым уже исполнилось 18 лет. Граждане представляли разные округа РФ. Ранее туроператоры России рассказали, когда могут возобновиться полеты в Египет. Формирование программ полетов в страну может занять от недели до двух.