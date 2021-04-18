Стало известно, где хотят сделать масочный режим бессрочным

Большинство россиян (64%) выступили против введения в стране вечного массового режима в общественных местах, однако 15% граждан всё же поддерживают эту идею. Такие данные привёл сервис Superjob. Среди сторонников постоянного масочного режима больше всего молодёжи до 24 лет (20%) и людей с ежемесячным доходом 30 000–49 990 рублей (17%). Среди противников чаще всего оказывались люди 25–34 лет (69%) и граждане с доходом 50 000–79 999 рублей в месяц (71%). Среди населения городов-миллионников бессрочный масочный режим популярен в Челябинске
(22%), Красноярске
(21%) и Уфе
(21%). По мнению местных жителей, мера замедлит распространение любых видов инфекций, распространяющихся воздушно-капельным путём. А вот противников масочного режима больше всего в Волгограде (71%), Санкт-Петербурге (69%) и Москве (67%). Впрочем, сторонников бессрочного ношения средств защиты в Москве больше, чем в среднем по городам-миллионикам — 18%. Ранее «Секрет» писал , что в России на фоне вакцинации и снижения числа пациентов с COVID-19 рухнул спрос на защитные маски. В феврале 2021 года он снизился примерно на 34% относительно пиковых значений декабря. В начале февраля обязательный масочный режим отменили в Чечне. Жителям республики рекомендуют по-прежнему носить средство защиты, но штрафовать за его отсутствие уже не будут. На рекомендательный режим ношения масок в общественных местах перешли и в Удмуртии. При этом с конца октября 2020 года Роспотребнадзор
ввёл обязательный масочный режим по всей стране. Носить гигиенические маски для защиты органов дыхания гражданам необходимо в местах массового пребывания людей, в торговых центрах, магазинах, банках, МФЦ, в общественном транспорте, такси, лифтах, на парковках и т.д. Фото: Pixabay, Pixabay License Откроем важный секрет: всё самое интересное — в нашем телеграме .