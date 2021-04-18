10% всех состоятельных людей планеты живет в Китае

Больше всего миллиардеров живет в Китае , пишет Forbes.com. Согласно рейтингу, составленному изданием, 10% всех состоятельных людей планеты живет в 4 мегаполисах Китая.

Фото: © РИА Новости. Алексей Бабушкин © РИА Новости. Алексей Бабушкин

Больше всего по итогам 2020 года оказалось в Пекине. Там насчитывается 100 миллиардеров, то есть на 33 миллиардера больше, чем в 2019 году.

Вторую строчку рейтинга занял Нью-Йорк, который последние семь лет был на первом месте. Сейчас в Нью-Йорке на одного миллиардера меньше, чем в Пекине.

Однако по размеру состояния, Нью-Йорк ($560,5 млрд) обходит Пекин ($484,3 млрд).