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Глобальный Forbes назвал мировую столицу миллиардеров

Прайм
42 минуты назад
Больше всего миллиардеров живет в Китае, пишет Forbes.com. Согласно рейтингу, составленному изданием, 10% всех состоятельных людей планеты живет в 4 мегаполисах Китая.
10% всех состоятельных людей планеты живет в Китае
Фото: © РИА Новости. Алексей Бабушкин© РИА Новости. Алексей Бабушкин
Больше всего по итогам 2020 года оказалось в Пекине. Там насчитывается 100 миллиардеров, то есть на 33 миллиардера больше, чем в 2019 году.
Вторую строчку рейтинга занял Нью-Йорк, который последние семь лет был на первом месте. Сейчас в Нью-Йорке на одного миллиардера меньше, чем в Пекине.
Однако по размеру состояния, Нью-Йорк ($560,5 млрд) обходит Пекин ($484,3 млрд).
Москва, согласно рейтингу, заняла 4 место. В российской столице проживает 79 ультрахайнетов. Лондон оказался на седьмой строчке рейтинга (63 миллиардера), а Сан-Франциско — на девятой (48 миллиардеров).
Социология,Общество,Forbes,Китай,
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