В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Россияне назвали необходимую для спокойного сна сумму сбережений

Lenta.ru
21 минуту назад
Россияне назвали необходимую для спокойного сна сумму сбережений: желаемый размер накоплений для комфортной жизни семьи в среднем составил 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на опрос «Сбербанк страхование жизни» и НПФ Сбербанка.
Названа необходимая для спокойствия сумма сбережений в РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Больше всего денег требуется жителям Москвы. Владивостока и Санкт-Петербурга.
Большая часть респондентов отметила, что в среднем семье для того, чтобы чувствовать себя уверенно, необходимо 1,3 миллиона рублей. При этом наибольший размер сбережений назвали москвичи, владивостокцы и петербуржцы — 1,8, 1,7 и 1,6 миллиона рублей соответственно. По данным опроса, чаще всего делают накопления в Томске, Кирове, Красноярске, Хабаровске и Саратове.
Также почти 40 процентов участников опроса постоянно или время от времени откладывают часть дохода. Наиболее склонны к накоплениям люди с высшим образованием (41 процент) и люди старшей возрастной группы (43 процента). Однако среди молодежи число тех, кто сберегает часть дохода, оказалось ниже (28 процентов).
В основном опрошенные россияне откладывают на непредвиденные обстоятельства, поддержку детей и путешествия.
Ранее две саморегулируемые пенсионные организации — АНПФ и НАПФ — предлагали ввести в России отдельный налоговый вычет для того, чтобы стимулировать граждан самостоятельно копить на дополнительную пенсию. Отмечается, что лимит для исчисления размера льготы должен быть увеличен до 400 тысяч рублей. В таком случае граждане смогут каждый год возвращать до 52 тысяч рублей с добровольных взносов на будущую пенсию. Центробанк концептуально поддержал идею, так как считает, что это стимулирует население к формированию долгосрочных сбережений.
Социология,Центральный банк России,Санкт-Петербург,Москва,Владивосток,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители