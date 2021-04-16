Названа необходимая для спокойствия сумма сбережений в РФ

Россияне назвали необходимую для спокойного сна сумму сбережений: желаемый размер накоплений для комфортной жизни семьи в среднем составил 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на опрос «Сбербанк страхование жизни» и НПФ Сбербанка.

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Владивостока и Санкт-Петербурга. Больше всего денег требуется жителям Москвы

Большая часть респондентов отметила, что в среднем семье для того, чтобы чувствовать себя уверенно, необходимо 1,3 миллиона рублей. При этом наибольший размер сбережений назвали москвичи, владивостокцы и петербуржцы — 1,8, 1,7 и 1,6 миллиона рублей соответственно. По данным опроса, чаще всего делают накопления в Томске, Кирове, Красноярске, Хабаровске и Саратове.

Также почти 40 процентов участников опроса постоянно или время от времени откладывают часть дохода. Наиболее склонны к накоплениям люди с высшим образованием (41 процент) и люди старшей возрастной группы (43 процента). Однако среди молодежи число тех, кто сберегает часть дохода, оказалось ниже (28 процентов).

В основном опрошенные россияне откладывают на непредвиденные обстоятельства, поддержку детей и путешествия.