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Названы привычки, мешающие человеку стать богатым

News.ru
48 минут назад
Отношение к собственной жизни и к деньгам, а не их наличие и количеств, влияет на состояние богатства и бедности. Об этом рассказал психолог Дмитрий Синарев.
Названы привычки, мешающие человеку стать богатым
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В интервью агентству «Прайм» психолог пояснил, что часто люди, живущие в достатке, чувствуют себя бедными, испытывая непрекращающееся чувство неудовлетворённости жизнью.
Им свойственно постоянно сравнивать себя с кем-то, у кого чего-либо больше: красивее жена, круче машина, престижнее должность, выше рост и так далее, — отметил Синарев.
Психолог советует таким людям ценить то, что у них уже есть.
Кроме того эксперт рассказал, что существуют так называемые «диванные завистники», которые никогда не переходят от слов к действиям и всегда предпочитают оставаться в образе жертвы.
При этом деньги, по мнению психолога. представляют материальный эквивалент энергии, которую человек тратит на жизнеобеспечение.
Наше общение с миром — это во многом отдача своих знаний, умений, душевных сил. Помимо моральных, эмоциональных форм поощрения, мы получаем в ответ и денежные средства. И надо понимать, что для нас является наиболее важным, — резюмирует Синарев.
Ранее финансовый советник консалтинговой компании «Богатство» Владимир Верещак заявил, что начинающим инвесторам важно не совершать ошибок. По его словам, не следует забирать из портфеля больше, чем удалось заработать, и не надо складывать все средства в одну корзину. Об этом писал NEWS.ru.
Социология,Общество,
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