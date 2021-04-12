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Россияне поддержали сохранение расходов на освоение космоса

Деловая газета "Взгляд"иещё 6
56 минут назад
Россия должна участвовать в освоении космоса, расходы на реализацию космических программ сокращать не следует, такого мнения придерживается большинство россиян, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Россияне поддержали расходы на освоение космоса
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По данным исследования, 91% опрошенных полагают, что России необходимо принимать участие в освоении космоса, 7% считают, что делать этого не стоит, а 2% респондентов затруднились ответить, говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.
Большинство опрошенных (75%) думают, что не стоит сокращать расходы на освоение космоса, даже несмотря на непростую экономическую ситуацию. 15% россиян выступили за сокращение расходов на космическую программу.
Также граждане рассказали, зачем, по их мнению, Россия должна участвовать в освоении космоса. В первую очередь это важно для развития науки и высоких технологий, так считают 52% респондентов. 44% полагают, что освоение космического пространства необходимо России для обеспечения обороноспособности страны. В том числе граждане среди таких целей отмечали поддержание престижа страны на международной арене (17%), развитие авиакосмической промышленности, создание новых рабочих мест и обеспечение возможности на равных конкурировать с США, Евросоюзом и Китаем (по 10% соответственно).
Почти напополам разделились мнения россиян при ответе на вопрос о том, должна ли Россия стремиться первой отправить экспедицию на Марс?»: 42% считают, что скорее должна, 48% – что не должна. Данные опроса также говорят о том, что 69% россиян знают дату первого полета человека в космос. Имя первого космонавта – Юрия Гагарина – знают 97% граждан. Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 8 апреля. В опросе приняли участие 1,6 тыс. граждан России старше 18 лет. Опрос был проведен методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
В 2021 году исполняется 60 лет с полета первого советского космонавта Юрия Гагарина. Выполнив один оборот вокруг Земли, Гагарин совершил посадку в Саратовской области. Летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, последний ныне живущий космонавт из первого отряда космонавтов, совершивший два полета в космос, Борис Волынов рассказал, как Гагарин поддерживал команду.
Российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, Олег Новицкий и Петр Дубров, которые находятся на МКС, поздравили россиян с Днем космонавтики и годовщиной полета Юрия Гагарина в космос.
Социология,Общество,Олег Новицкий,Сергей Рыжиков,Юрий Гагарин,ЕС,Россия,
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