Россияне поддержали расходы на освоение космоса

Почти напополам разделились мнения россиян при ответе на вопрос о том, должна ли Россия стремиться первой отправить экспедицию на Марс?»: 42% считают, что скорее должна, 48% – что не должна. Данные опроса также говорят о том, что 69% россиян знают дату первого полета человека в космос. Имя первого космонавта – Юрия Гагарина
– знают 97% граждан. Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 8 апреля. В опросе приняли участие 1,6 тыс. граждан России старше 18 лет. Опрос был проведен методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.