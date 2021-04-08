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Минфин назвал налоги для россиян крайне низкими

Lenta.ruиещё 4
3 часа назад
Налоговая нагрузка на россиян крайне низка, они платят почти меньше всех в мире, причем эта ситуация практически не меняется долгие годы. Об этом говорится в заявлении Министерства финансов, размещенном на официальном сайте ведомства.
Минфин назвал налоги для россиян крайне низкими
Фото: Lenta.ruLenta.ru
В пресс-службе Минфина напомнили, что ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в России составляет от 13 до 15 процентов, хотя в некоторых странах она достигает 35 процентов.
Повышение ставки НДФЛ, которое произошло в 2021 году, коснулось незначительной части населения — тех, чей годовой доход превышает пять миллионов рублей. И в этом случае они платят 15 процентов только с суммы превышения.
В ведомстве напомнили о множестве налоговых вычетов, позволяющих оказывать социальную поддержку гражданам. Пресс-служба подчеркивает, что стало проще и получать налоговые льготы и вычеты, и платить налоги.
Комментарий связан с исследованием ВЦИОМ, в рамках которого 36 процентов граждан заявили, что налоги для них слишком высоки. Еще 52 процента посчитали, что уровень налогов находится на приемлемом уровне, а один процент предположил, что можно было бы и повысить.
Уровень налогов в России многие годы остается предметом дискуссий. Сторонники точки зрения, представленной Минфином, не считают нужным учитывать взносы в пенсионный фонд, в фонд обязательного медицинского страхования, в фонд социального страхования, а также налог на добавленную стоимость (НДС), составляющий от 10 до 20 процентов. Соответственно, противники такой точки зрения указывают, что реальная налоговая нагрузка выше 70 процентов.
Социология,ВЦИОМ,Минфин,
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