Минфин назвал налоги для россиян крайне низкими

Повышение ставки НДФЛ, которое произошло в 2021 году, коснулось незначительной части населения — тех, чей годовой доход превышает пять миллионов рублей. И в этом случае они платят 15 процентов только с суммы превышения.
В ведомстве напомнили о множестве налоговых вычетов, позволяющих оказывать социальную поддержку гражданам. Пресс-служба подчеркивает, что стало проще и получать налоговые льготы и вычеты, и платить налоги.
Уровень налогов в России многие годы остается предметом дискуссий. Сторонники точки зрения, представленной Минфином, не считают нужным учитывать взносы в пенсионный фонд, в фонд обязательного медицинского страхования, в фонд социального страхования, а также налог на добавленную стоимость (НДС), составляющий от 10 до 20 процентов. Соответственно, противники такой точки зрения указывают, что реальная налоговая нагрузка выше 70 процентов.