Названы города, где жители чаще платят онлайн переводами

Омичи чаще других сибиряков совершают онлайн переводы. В соответствующем рейтинге городов, который составило исследовательское агентство Zoom Market , Омск расположился на третьем месте, вслед за Москвой и Самарой. В первую пятерку также вошли Краснодар и Брянск.

Социологический опрос проводился в 19 крупных городах России. Сибирский макрорегион в рейтинге также представляют Красноярск, попавший на 9 место, и Новосибирск, оказавшийся на предпоследней, 18 позиции. Кстати, замыкает этот список Санкт-Петербург.

23 процента городских жителей, опрошенных специалистами, регулярно совершают онлайн переводы со своей банковской карты на аналогичные счета иных лиц. Из этого числа респондентов 71 процент ответили, что им приходилось расплачиваться подобными переводами за товары или услуги. Больше половины, 59 процентов, совершают покупки в сетевых продовольственных магазинах, 28 процентов - в кафе и ресторанах, а 18 процентов - на предприятиях сферы услуг.