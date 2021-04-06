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Россияне массово пошли к психологам

Lenta.ru
1 час назад
Во время пандемии коронавируса спрос на услуги психологов в крупных городах вырос в несколько раз. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса Profi.ru.
Россияне массово пошли к психологам
Фото: Nik Shuliahin / UnsplashNik Shuliahin / Unsplash
Самые сильные изменения на рынке психологов фиксируются в таких городах, как Волгоград, Челябинск, Казань, Пермь и Самара. Там спрос на психологические консультации увеличился в 5-9 раз. Также к психологам массово устремились жители Воронежа, Новосибирска и Екатеринбурга — там по сравнению с прошлым годом к психологам стали обращаться в среднем в 4,5 раза чаще.
На 275 процентов увеличился спрос на услуги психологов в Нижнем Новгороде и Красноярске, на 200 процентов — в Уфе и Краснодаре, на 142 — в Ростове-на-Дону. В Москве и Санкт-Петербурге рост спроса почти не меняется из года в год, отмечают авторы исследования. В 2021 году он составил 105 процентов в Москве и 115 — в Санкт-Петербурге.
«Рост спроса на услуги психологов связан с несколькими факторами. Люди все больше задумываются о своем здоровье, в том числе и психологическом, эмоциональном. При этом за последние годы в России выросло несколько поколений квалифицированных психологов и они стали видны», — объяснил куратор по работе с психологами Profi.ru Евгений Зингер.
Кроме того, на рост числа консультация могла повлиять и непосредственно пандемия коронавируса. Помимо того, что стресса стало больше, люди также открыли для себя возможность получать услуги через интернет, что, по словам Зингера, не менее эффективно, а часто еще и не так дорого.
Спрос сказался и на предложении, отмечают авторы исследования. Так, в Москве стало на 95 процентов больше консультирующий психологов, в Санкт-Петербурге — на 43 процента. Стоимость услуг психолога в этих двух городах составляет в среднем 2-2,5 тысячи рублей. В других городах-миллионниках — около 1,5 тысячи.
Ранее доктор психологических наук, профессор Евгений Моргунов в интервью «Ленте.ру» также отмечал, что спрос на услуги психологов в период пандемии вырос. По его словам, люди обращаются к специалистам из-за вынужденного одиночества, с которым им пришлось столкнуться в период самоизоляции.
Социология,Общество,Евгений Моргунов,Lenta.ru,Москва,Челябинск,Казань,Волгоград,Красноярск,Краснодар,Пермь,Новосибирск,Екатеринбург,Самара,Уфа,
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