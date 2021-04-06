Россияне массово пошли к психологам

Кроме того, на рост числа консультация могла повлиять и непосредственно пандемия коронавируса. Помимо того, что стресса стало больше, люди также открыли для себя возможность получать услуги через интернет, что, по словам Зингера, не менее эффективно, а часто еще и не так дорого.
Спрос сказался и на предложении, отмечают авторы исследования. Так, в Москве стало на 95 процентов больше консультирующий психологов, в Санкт-Петербурге — на 43 процента. Стоимость услуг психолога в этих двух городах составляет в среднем 2-2,5 тысячи рублей. В других городах-миллионниках — около 1,5 тысячи.