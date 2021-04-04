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Названы популярные у россиян объекты коллекционирования

ТК «Звезда»
57 минут назад
Названы популярные у россиян объекты коллекционирования 2. Россияне назвали самые популярные объекты коллекционирования
Названы популярные у россиян объекты коллекционирования
Фото: pixabay.compixabay.com
Самыми популярными предметами для коллекционирования у россиян являются монеты и бумажные деньги разных стран и эпох. Об этом пишет RT со ссылкой на данные исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы.
Монеты и банкноты собирают 25% респондентов. На втором месте оказались статуэтки и фигурки, которые коллекционируют 11% опрошенных, на третьем расположились игрушки - 9%.
Марки, книги, открытки и календарики по 5%, музыкальные записи и посуду - по 3%. Также в число популярных объектов попали магниты 2%. Еще 24% респондентов назвали в качестве предмета коллекционирования растения, свечи, камни, часы, украшения и значки.
Отмечается, что серьезно к процессу коллекционирования подходят только 27%, остальные 73% отказываются из-за отсутствия интереса и нехватки места. Всего в опросе участвовали пять тысяч человек.
Социология,Общество,
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