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Соловьёв обвинил Ахеджакову и Бортич в работе на Запад

News.ru
11 часов назад
Именитые медийные личности, которые критически оценивают общественно-политическую ситуацию в России, «работают под прикрытием» в интересах Запада. Такое мнение высказал теле- и радиожурналист Владимир Соловьёв.
В качестве примеров он привёл актрис Лию Ахеджакову и Александру Бортич, резко раскритиковав их за публичные высказывания в адрес российских властей. Репортёр заявил, что они и их единомышленники не имеют права претендовать на моральный авторитет.
Произнося роли, написанные не вами, получая народное признание и народную любовь за ваши таланты лицедеев, с чего вы взяли, что являетесь философами и ориентирами в области морали? — задал журналист вопрос в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».
Он добавил, что люди, которых прославили чужие слова и мысли, вряд ли могут претендовать на глубину суждений и право озвучивать наставления обществу, основываясь на собственной известности. По его мнению, актёрам попросту нечем думать, так как они всю жизнь открывают рот, «куда чужие люди вложили текст».
Ранее, как писал NEWS.ru, Соловьёв обвинил телеведущих Владимира Познера и Ксению Собчак, а также актёра Алексея Серебрякова в том, что те, по его словам, зарабатывают на ненависти к России.
Социология,Лия Ахеджакова,Алексей Серебряков,Владимир Познер,Александра Бортич,Владимир Соловьев,Ксения Собчак,Россия,
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