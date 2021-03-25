Соловьёв обвинил Ахеджакову и Бортич в работе на Запад

Произнося роли, написанные не вами, получая народное признание и народную любовь за ваши таланты лицедеев, с чего вы взяли, что являетесь философами и ориентирами в области морали? — задал журналист вопрос в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».

Он добавил, что люди, которых прославили чужие слова и мысли, вряд ли могут претендовать на глубину суждений и право озвучивать наставления обществу, основываясь на собственной известности. По его мнению, актёрам попросту нечем думать, так как они всю жизнь открывают рот, «куда чужие люди вложили текст».