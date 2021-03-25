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Депутат предложил лечить детей за счет богатых россиян

Москва24иещё 1
12 часов назад
Введение прогрессивной шкалы налогообложения в России поможет найти источники финансирования для закупки дорогостоящих лекарств для тяжелобольных детей, заявил член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в эфире радио "Говорит Москва". По оценкам Куринного, такая мера позволит привлечь на реализацию этих целей около двух триллионов рублей ежегодно. "Их (средства – Прим. ред.) уже можно будет эффективно направить в те отрасли, где этих денег катастрофически не хватает. За счет богатых прежде всего, повторяю, и сверхбогатых", – сказал парламентарий. Ранее Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 10 миллиардов рублей на приобретение лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями. Закупку лекарств будут производить представители федерального центра планирования организации лекарственного обеспечения граждан Минздрава РФ.
В Госдуме предложили лечить детей за счет российских богачей
Фото: Москва24Москва24
Социология,Радио,Михаил Мишустин,Алексей Куринный,Минздрав РФ,Госдума,Радиостанция "Говорит Москва",Россия,
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