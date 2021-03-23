Россияне назвали главное препятствие для бизнеса

Самые довольные предприниматели живут на юге страны, самые обеспокоенные - на Дальнем Востоке. Каждого четвертого расстраивает сложная отчетность и монополизация рынка. Что мешает россиянам развивать свое дело, выяснил сервис облачной бухгалтерии "Кнопка". В опросе приняли участие 800 владельцев собственного бизнеса (самозанятые, индивидуальные предприниматели, юрлица и незарегистрированные компании) из разных уголков России в возрасте от 18 до 60 лет.

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Почти половина призналась, что условия для занятия предпринимательством в нашей стране их в целом устраивают. Каждый пятый всем доволен. Примерно четверть считает, что дела могли бы обстоять и лучше. Шесть процентов - в основном респонденты 45-60 лет - оказались настроены максимально критически.

Самая большая доля обеспокоенных бизнесменов приходится на Дальневосточный федеральный округ. Там вариант "Недоволен, все могло быть лучше" выбрали 60 процентов опрошенных. На втором месте по уровню недовольства - Северный Кавказ, где условия для развития бизнеса не устраивают более половины респондентов. В регионах Северо-Запада таких примерно треть. А вот самые счастливые бизнесмены живут на юге России и в Поволжье. Там условиями для бизнеса удовлетворено 80 и 74 процента опрошенных.

Каждый четвертый предприниматель в рамках исследования отметил, что ему мешает огромное количество отчетности, сложная бухгалтерия и отсутствие помощи от налоговой службы . Почти столько же респондентов считают главной помехой для развития своего дела монополизацию рынка: крупный бизнес давит игроков поменьше. Пятая часть назвала основной проблемой высокие налоги.

Кроме того, бизнесменов волнует экономическая ситуация в стране - 20 процентов опрошенных заявили, что именно это тормозит их работу. Еще десяти процентам не хватает льгот от государства. Как показал опрос, самые молодые предприниматели (от 18 до 24 лет) о получении помощи не задумываются. Чаще всего о льготах мечтают предприниматели в возрасте 35-44 лет.

Большинство участников исследования занимаются бизнесом ради самореализации. Такую мотивацию указали две трети опрошенных женщин и 57 процентов мужчин. Трем из пяти респондентов нравится иметь свое дело. Для 20 процентов занятие бизнесом - вынужденный шаг: других источников заработка просто нет.