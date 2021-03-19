10% россиян чувствуют себя несчастными из-за ситуации в стране

Россияне в большинстве своём считают себя счастливыми, в той или иной степени, однако 10% из них испытывают негативные чувства из-за плохого положения дел в стране. Ещё 9% не хватает денег, на низкую зарплату пожаловались 6%, а безработица, маленькие пенсии и высокие цены не дают почувствовать себя счастливыми 4% россиян.

По данным ВЦИОМа, который провёл соответствующий опрос, 36% респондентов полностью уверены в том, что они счастливы. В целом же в РФ такими себя считают 80%.

Исследование приурочено к Международному дню счастья, который отмечают 20 марта, пишет ТАСС.

Основной причиной для радости 26% россиян считают семью и её благополучие. Здоровье и жизнь предметом счастья назвали 25% опрошенных. При этом здоровье своих детей назвали счастьем 21%, хорошую работу — 17%.

В большей степени оптимистично настроены респонденты с хорошим достатком: 93% из них заявили, что чувствуют себя счастливыми, а также с высшим полным или неполным образованием — 85%.

Как ранее писал NEWS.ru, в пасмурную погоду у человека может появиться апатия и раздражительность. Но это можно исправить специальной диетой. Об этом заявил врач-терапевт Тимур Асанов.