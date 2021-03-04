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Москва

Более двух млн россиян получили обе дозы вакцины от коронавируса 

Газета.Ru 8 часов назад
Более двух млн россиян получили обе дозы вакцины от коронавируса
Фото: Газета.Ru
Более двух миллионов россиян уже получили обе дозы вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе" в четверг, 4 марта, передает РИА "Новости". По его словам, еще чуть меньше двух миллионов человек получили первую прививку. Согласно последним данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19, в России выявлено 4 290 135 случаев коронавируса. За весь период жертвами инфекции стали 87 823 человека, вылечились 3 869 857 пациентов. Ранее Путин заявил о снижении темпов распространения коронавируса в России.
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Социология , Владимир Путин , РИА Новости
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