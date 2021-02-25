Россияне стали брать больше займов «до зарплаты» 

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Количество выданных россиянам микрозаймов «до зарплаты» (до 30 тысяч рублей) составило 1,88 миллиона единиц в январе 2021 года. Это на 23,1 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Лидерами по этому показателю стали Москва, Московская область и Краснодарский край. Самую серьезную динамику роста числа выданных займов продемонстрировал Ставропольский край (плюс 60,1 процента).

Начиная с осени прошлого года россияне стали активнее брать микрозаймы. Выдача растет темпами, которые значительно превышают аналогичные прошлогодние показатели. Такую тенденцию эксперты объясняют увеличением доли онлайн заявок в сегменте микрозаймов. В начале 2021 года она составляла около 70 процентов.