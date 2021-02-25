Россияне захотели дополнительную пенсию от работодателя 

Подавляющее большинство россиян захотели получать корпоративную пенсию от своего работодателя в дополнение к государственной. Об этом пишут эксперты сервиса «Работа.ру» и НПФ Сбербанка , передает РБК.

За дополнительную пенсию от работодателя высказались 84 процента опрошенных, за год доля таких желающих увеличилась — в феврале прошлого года их было 78 процентов. Более трети респондентов хотели бы, чтобы им платили не менее 30 тысячи рублей в месяц.

Россияне в возрасте от 36 до 55 лет наиболее заинтересованы в корпоративных пенсиях, а среди молодежи от 18 до 25 лет такую доплату хотели бы иметь 81 процент. Меньше всего корпоративным пенсиям доверяют граждане старше 56 лет.

Среди участников опроса только 3 процента являются участниками корпоративных пенсионных программ (КПП), еще 18 процентов о них слышали. Наиболее осведомлены в этом вопросе люди старше 56 лет, наименее — молодежь 18–25 лет.