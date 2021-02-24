В Госдуме отреагировали на идею Михалкова о лишении гражданства России

Предложение режиссера, актера и продюсера Никиты Михалкова лишать российского гражданства за призывы вводить санкции против России оценили в Госдуме. С комментарием выступил глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
По словам Крашенинникова, инициатива Михалкова противоречит Конституции России, в которой написано, что только по собственной воле человек может отказаться от российского гражданства, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
Ранее Михалков предложил жестко реагировать на тех, кто предлагает вводить санкции в отношении России. «Не для того, чтобы побить инакомыслие, не для того, чтобы наказать людей, которые выходят и протестуют против беззакония, чиновничества, коррупции так далее. Она (коррупция) есть, с ней надо бороться, но не разрушением страны», — заявил режиссер.