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Москва

Инициативу Михалкова лишать гражданства РФ за призывы к санкциям оценили в Госдуме 

Русская Планета и ещё 3 10 часов назад
В Госдуме отреагировали на идею Михалкова о лишении гражданства России
Фото: Lenta.ru
Предложение режиссера, актера и продюсера Никиты Михалкова лишать российского гражданства за призывы вводить санкции против России оценили в Госдуме. С комментарием выступил глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
По словам Крашенинникова, инициатива Михалкова противоречит Конституции России, в которой написано, что только по собственной воле человек может отказаться от российского гражданства, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
Ранее Михалков предложил жестко реагировать на тех, кто предлагает вводить санкции в отношении России. «Не для того, чтобы побить инакомыслие, не для того, чтобы наказать людей, которые выходят и протестуют против беззакония, чиновничества, коррупции так далее. Она (коррупция) есть, с ней надо бороться, но не разрушением страны», — заявил режиссер.
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Социология , Павел Крашенинников , Никита Михалков , Госдума , Конституционный комитет Госдумы
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