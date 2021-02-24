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Москва

Россиян ожидает сокращенная трехдневная рабочая неделя 

ТАСС и ещё 11 45 минут назад
В России наступила неделя с тремя рабочими днями
Фото: ТАСС
Россиян ожидает сокращенная рабочая неделя после длительных выходных в честь Дня защитника Отечества, сообщили ТАСС в пресс-службе Роструда.

"При пятидневной рабочей неделе праздник 23 февраля сократит рабочую неделю до трех дней — с 24 по 26 февраля", — сообщили в Роструде.

Предыдущая рабочая неделя длилась шесть дней, по субботу, а выходные — с 21 по 23 февраля, то есть с воскресенья по вторник.
В ведомстве напомнили, что Международный женский день 8 марта сократит рабочую неделю до четырех дней. В мае первые две рабочие недели также будут четырехдневными, а рабочими будут дни с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая.
Летом россиян ожидает всего одна короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня России, 12 июня. Праздник выпадает на субботу, поэтому выходной переносится на понедельник, 14 июня.
В начале ноябре россиян ожидает трехдневная рабочая неделя и длинные выходные в связи с празднованием Дня народного единства (4 ноября) и переносом выходного дня с субботы, 2 января, на пятницу, 5 ноября. Таким образом, в первую ноябрьскую неделю россияне будут работать с 1 по 3 ноября, а отдыхать — с 4 по 7 ноября.
Последняя рабочая неделя 2021 года завершится в четверг, 30 декабря.
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Социология , Общество , День защитника Отечества , Календарь праздников , Роструд , ИТАР-ТАСС , Москва
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