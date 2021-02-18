Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Россиянки назвали желаемую зарплату мужчин 

ТАСС 30 минут назад
Россиянки назвали желаемую зарплату мужчин
Фото: © Владимир Гердо/ТАСС
Около 45% опрошенных женщин считают, что мужчина должен зарабатывать от 80 тыс. до 150 тыс. рублей в месяц, чтобы содержать семью. Такие результаты показал опрос банка "Открытие" (имеется в распоряжении ТАСС).
При этом, согласно результатам опроса, мнения о зарплате в 80-150 тыс. в месяц придерживаются и 48% мужчин. Еще 30% женщин и 24% мужчин назвали комфортной зарплатой 40-80 тыс. рублей в месяц. Кроме того, 16% женщин и 17% мужчин полагают, что мужчина для содержания семьи должен зарабатывать 150-300 тыс. рублей в месяц, а 6% женщин и 8% мужчин подняли планку еще выше — до 300-500 тыс. рублей и более в месяц.
Между тем 56% женщин считают, что мужчина должен зарабатывать в семье больше женщины, потому что он кормилец. Наиболее популярна такая точка зрения в Сибирском (70%) и Южном (64%) федеральных округах. По мнению еще 16% женщин, вклад обоих в семейный бюджет должен быть соразмерным, а 28% женщин согласны с утверждением, что нельзя судить о человеке по доходам.
С утверждением, что мужчина должен зарабатывать больше женщины, согласны 42% мужчин. Такая точка зрения наиболее распространена на Северном Кавказе (83%), тогда как в Санкт-Петербурге и Ленинградской области у нее лишь 23% сторонников, а в Москве и Московской области — 29%. При этом 43% мужчин полагают, что о человеке нельзя судить по доходам. А 14% убеждены, что женщины и мужчины должны вносить равный вклад в семейный бюджет.
Качества мужчины
Говоря о качествах, присущих настоящим мужчинам, женщины выше всего ставят верность и порядочность (25%), затем надежность и ответственность (22%), а на третье место ум и знания (11%). Доброта и щедрость, а также легкий характер и чувство юмора в женском рейтинге мужских достоинств набрали по 9%, следует из результата опроса.
У мужчин в списке главных качеств лидируют ум и знания, а также надежность и ответственность (по 19%), затем идет верность и порядочность (16%). Силу воли, упорство и терпение особо ценят 9% мужчин, а доброту и щедрость — лишь 7%.
При этом лишь по 2% мужчин и женщин среди основных качеств настоящего мужчины упомянули привлекательную внешность, а также богатство и высокую должность.
Опрос был проведен банком "Открытие" 12-16 февраля по репрезентативной выборке среди 1 тыс. россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.
Видео дня. «Вы нищие уроды»: блогерша обматерила и унизила визажисток
ТАСС: последние новости
Численность населения Новосибирска снизилась впервые за 17 лет Численность населения Новосибирска снизилась впервые за 17 лет В РФ пятую неделю подряд число выздоровевших после коронавируса превышает число заболевших В РФ пятую неделю подряд число выздоровевших после коронавируса превышает число заболевших Володин назвал заявления Бондаренко попытками остаться в политике в условиях критики Володин назвал заявления Бондаренко попытками остаться в политике в условиях критики
Комментарии 1
Социология , Общество , Ханты-Мансийский банк "Открытие" , ИТАР-ТАСС , Алтайский Край , Ленинградская область , Москва , Московская область , Санкт-Петербург , Сибирский , Южный
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Взрыв казино «Трамп-Плаза» показали на видео
00:33
Взрыв казино «Трамп-Плаза» показали на видео
В мире США
Опубликовано видео задержания подозреваемого в убийстве девочки мужчины
00:43
Опубликовано видео задержания подозреваемого в убийстве девочки мужчины
Криминал Происшествия
Житель Тольятти напал на приехавших к нему врачей скорой и попал на видео
00:44
Житель Тольятти напал на приехавших к нему врачей скорой и попал на видео
Происшествия
Легковушка влетела в автобусную остановку в Москве и попала на видео
00:16
Легковушка влетела в автобусную остановку в Москве и попала на видео
Новости Москвы Происшествия
«Мусорный апокалипсис» под Махачкалой показали на видео
04:10
«Мусорный апокалипсис» под Махачкалой показали на видео
Происшествия Экология
Бывшего соперника Лукашенко в клетке в зале суда показали на видео
00:19
Бывшего соперника Лукашенко в клетке в зале суда показали на видео
В мире Происшествия
Заваленные снегом пляжи Сочи сняли на видео
00:25
Заваленные снегом пляжи Сочи сняли на видео
Стыковку грузового корабля «Прогресс МС-16» к МКС показали на видео
00:59
Стыковку грузового корабля «Прогресс МС-16» к МКС показали на видео
Наука и техника
Опубликовано видео с врезавшимся в легковушку самосвалом
00:27
Опубликовано видео с врезавшимся в легковушку самосвалом
Происшествия
Появилось видео с места автокатастрофы с лесовозом на российской трассе
00:14
Появилось видео с места автокатастрофы с лесовозом на российской трассе
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение