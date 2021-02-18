Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Большинство опрошенных врачей не готовы рисковать ради пациентов 

runews24.ru и ещё 2 17 часов назад
Немков назвал условие перехода в UFC
Фото: runews24.ru
Только 16% опрошенных врачей сообщили, что время от времени идут на риск, пытаясь оказать помощь пациентам. На это указывают итоги исследования, проведенного аналитической компанией RNC Pharma и порталом «Медвестник», сообщает РБК.
При этом больше трети медработников заявили, что не готовы рисковать ради спасения больных. Из них 7% объяснили это необходимостью строго соблюдать регламент, а 4% высказали мнение, что врач вовсе не должен рисковать.
27% респондентов сообщили, что при нынешней административной системе в здравоохранении врач в результате окажется крайним. А 44% опрошенных врачей смогут пойти на обоснованный риск, если их действия оценит независимая экспертная коллегия.
Фото: из открытых источников
Видео дня. На Соловьева написали запрос в Генпрокуратуру за слова о Гитлере
runews24.ru: последние новости
Психолог: три категории россиян продолжат носить маски после ослабления ограничений Психолог: три категории россиян продолжат носить маски после ослабления ограничений В России предложили ввести новый праздничный день В России предложили ввести новый праздничный день Большинство россиян согласны платить больше налогов для решения социальных проблем Большинство россиян согласны платить больше налогов для решения социальных проблем
Социология
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Россиянин разделся на пляже Черного моря при аномальных морозах и попал на видео
00:49
Россиянин разделся на пляже Черного моря при аномальных морозах и попал на видео
Общество
Забывшую надеть маску Меркель сняли на видео
00:33
Забывшую надеть маску Меркель сняли на видео
Политика
Извержение вулкана Этна попало на видео
01:09
Извержение вулкана Этна попало на видео
В мире
Разрушающиеся из-за морозов дома в Техасе попали на видео
02:15
Разрушающиеся из-за морозов дома в Техасе попали на видео
США Экология
Последствия железнодорожной катастрофы в российском регионе сняли на видео
00:51
Последствия железнодорожной катастрофы в российском регионе сняли на видео
Происшествия
Совместные учения России и Ирана в Индийском океане сняли на видео
01:14
Совместные учения России и Ирана в Индийском океане сняли на видео
Войска
Автомобиль сбил пешехода в Петербурге и попал на видео
00:46
Автомобиль сбил пешехода в Петербурге и попал на видео
Происшествия
«Мне страшно»: убитая соседом школьница записала видео
00:55
«Мне страшно»: убитая соседом школьница записала видео
Происшествия Криминал
Человек упал под поезд в московском метро
00:21
Человек упал под поезд в московском метро
Происшествия Новости Москвы
Украинские неонацисты орудовали в Воронеже
01:02
Украинские неонацисты орудовали в Воронеже
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение