Немков назвал условие перехода в UFC

Только 16% опрошенных врачей сообщили, что время от времени идут на риск, пытаясь оказать помощь пациентам. На это указывают итоги исследования, проведенного аналитической компанией RNC Pharma и порталом «Медвестник», сообщает РБК.

При этом больше трети медработников заявили, что не готовы рисковать ради спасения больных. Из них 7% объяснили это необходимостью строго соблюдать регламент, а 4% высказали мнение, что врач вовсе не должен рисковать.

27% респондентов сообщили, что при нынешней административной системе в здравоохранении врач в результате окажется крайним. А 44% опрошенных врачей смогут пойти на обоснованный риск, если их действия оценит независимая экспертная коллегия.

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