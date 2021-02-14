В России началась шестидневная рабочая неделя

Как напомнили «РГ» в Роструде , предстоящая неделя, с 15 по 20 февраля, станет единственной в нынешнем году, когда рабочих дней будет шесть, а не пять. При этом День защитника Отечества, который отмечается 23 февраля, сократит следующую рабочую неделю до трех дней, с 24 по 26 февраля. Отдыхать же россияне будут с 21 по 23 февраля.

Следующие длинные выходные наступят всего через три недели. Международный женский день, 8 марта, сократит рабочую неделю до четырех дней — с 9 по 12 марта. А отдыхать будем с 6 по 8 марта. В мае первые две рабочие недели также будут четырехдневными. Рабочими будут дни с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая, нерабочими — с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.

Однако рассчитывать на сокращенный рабочий день россиянам не стоит. По закону на час сокращается продолжительность рабочего времени непосредственно в предпраздничные дни. Соответственно, если бы в этом году День защитника Отечества располагался бы в середине недели, то 22 февраля работодатели отпустили бы сотрудников на час раньше. Но в этом году 23 февраля — вторник, а перед ним нерабочие воскресенье и понедельник. Так что в субботу по закону придется поработать полный день. Правда, работодателям никто не запрещает проявить инициативу и дать сотрудникам возможность уйти пораньше.