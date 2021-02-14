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В России началась самая длинная в году рабочая неделя 

Российская Газета и ещё 26 14 февраля 2021
В России началась шестидневная рабочая неделя
Фото: Газета.Ru
Как напомнили «РГ» в Роструде, предстоящая неделя, с 15 по 20 февраля, станет единственной в нынешнем году, когда рабочих дней будет шесть, а не пять. При этом День защитника Отечества, который отмечается 23 февраля, сократит следующую рабочую неделю до трех дней, с 24 по 26 февраля. Отдыхать же россияне будут с 21 по 23 февраля.
Следующие длинные выходные наступят всего через три недели. Международный женский день, 8 марта, сократит рабочую неделю до четырех дней — с 9 по 12 марта. А отдыхать будем с 6 по 8 марта. В мае первые две рабочие недели также будут четырехдневными. Рабочими будут дни с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая, нерабочими — с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.
Однако рассчитывать на сокращенный рабочий день россиянам не стоит. По закону на час сокращается продолжительность рабочего времени непосредственно в предпраздничные дни. Соответственно, если бы в этом году День защитника Отечества располагался бы в середине недели, то 22 февраля работодатели отпустили бы сотрудников на час раньше. Но в этом году 23 февраля — вторник, а перед ним нерабочие воскресенье и понедельник. Так что в субботу по закону придется поработать полный день. Правда, работодателям никто не запрещает проявить инициативу и дать сотрудникам возможность уйти пораньше.
Как отметил проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов, Россия не самая празднующая страна. «И США, и Германия имеют даже больше официальных праздничных дней — 12-14. А самое большое количество официальных праздников в Японии. Правда, надо принять во внимание, что общегосударственные праздники могут в других странах дополняться и местными, связанными с религией или историческими событиями», — добавил эксперт. Тем не менее в этом году в России в общей сложности 30 праздничных дней.
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Социология , Четырехдневная рабочая неделя , Александр Сафонов , Финансовый университет , Роструд , Германия , Москва , США , Япония
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