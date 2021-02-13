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Россияне начали покупать черную икру и пармезан 

Российская Газета 35 минут назад
Россияне начали покупать черную икру и пармезан
Фото: Российская Газета
В ходе исследований, посвященных прогнозированию экономического роста, специалисты Финансового университета при Правительстве РФ пришли к выводу, что перспективы повышения уровня жизни россиян тесно связаны со спросом на такие продовольственные товары, как дорогой алкоголь (в частности — коньяк высшего качества), мраморная говядина, черная икра, колбасные изделия высшего качества, дорогие сыры (в частности — пармезан). Об этом говорится в новом исследовании Финансового университета (есть в распоряжении "Российской газеты").
"Рост спроса на эти продовольственные товары сигнализирует о том, что в ближайшие 4-6 месяцев реальная заработная плата граждан останется стабильной или будет иметь тенденцию к повышению", — считают эксперты. При этом они отмечают, что этими видами продовольствия в целом интересуются около 5% российских семей. Однако динамика спроса на них (доля тех, кто готов приобрести один из дорогих товаров в ближайшие неделю-две) лучше всего указывает на перспективу изменения реальных зарплат на ближайшие несколько месяцев.
Для того, чтобы понять, почему спрос на эти продовольственные группы позволяет предсказать динамику экономических показателей, надо иметь в виду следующее. "Среди наиболее состоятельных россиян, покупающих эти продовольственные товары, довольно много владельцев и совладельцев малых и средних предприятий, а также высокопоставленных управленцев крупных компаний. Эти люди, как правило, хорошо осведомлены о положении дел на различных рынках товаров и услуг. Если они видят улучшение перспектив для своего бизнеса, потенциальный рост заказов, поступление авансов по договорам, у них появляются основания для того, чтобы ожидать повышения собственных доходов. Следствием этого является изменение собственного потребительского поведения задолго до того, как у них появятся свободные средства для повышения зарплат работникам, а производственные показатели их бизнеса попадут в статистическую отчетность. И, соответственно, наоборот — грозящее в перспективу ухудшение условий ведения бизнеса, еще не видимое из статистики, заставляет их отказаться от дорогого продовольствия и начать экономить семейные бюджеты. В силу этого спрос населения на дорогое продовольствие может служить показателем перспективной динамики экономики", — анализируют эксперты Финансового университета.
Последние исследования, проведенные Финансовым университетом в январе, показали, что по всем перечисленным выше позициям спрос населения растет. За год интерес к элитному алкоголю вырос на 5%, к черной икре — на 14%, к мраморной говядине — на 11%, к пармезану — на 9%. Чаще всего стали покупать сырокопченую колбасу — спрос на нее за год увеличился на 18%.
Чаще всего стали интересоваться дорогими продуктами жители таких городов, как Иваново, Йошкар-Ола, Кострома, Курган, Иркутск, Чебоксары, Улан-Удэ, Калининград, Чита, Махачкала.
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Социология , Общество , Финансовый университет , "Российская газета" , Забайкальский Край , Иваново , Ивановская Область , Иркутск , Иркутская Область , Калининград , Калининградская Область , Кострома , Костромская Область , Курган , Курганская Область , Махачкала , Республика Бурятия , Республика Дагестан , Улан-Удэ , Чебоксары , Чита , Чувашская Республика
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