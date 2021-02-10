Симоньян заблокировали в Instagram за помощь пенсионерам 

«Поразительно, но инстаграм УДАЛИЛ мой пост, где я предложила помощь моим подписчикам, у которых низкие пенсии. Пусть это останется на совести этих людей. Мое предложение в силе», — заявила Симоньян. После этого журналист опубликовала пост в соцсети Twitter с призывом закрыть иностранные платформы в России. «Инстаграм этот заблокировал мой пост. Почему? Покачану. Карфаген должен быть разрушен», — заключила главред RT. Ранее она предложила своим подписчикам с маленькими пенсиями помощь. В соцсетях журналистка опубликовала пост, в котором уверяла, что проверит данные каждого пенсионера и согласится платить ему еще одну пенсию. Ранее «ФедералПресс» писал, из-за блокировки государарственных каналов и российских журналистов в России задумались о том, чтобы найти альтернативу YouTube. Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин