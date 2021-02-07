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В Сети обсуждают объяснения Симоньян, почему россиянам им не надо жаловаться на маленькие пенсии 

Национальная Служба Новостей 7 февраля 2021
В Сети обсуждают объяснения Симоньян, почему россиянам им не надо жаловаться на маленькие пенсии
Фото: Национальная Служба Новостей
В Сети опубликован комментарий главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян, которая призывает не жаловаться на маленькие пенсии и вспомнить, какими они были в конце 90-х. Видео опубликовал Telegram-канал «Двач».

«Да, они (пенсии — прим. НСН) маленькие. Но они на порядок больше, чем были. И будут расти, дайте только время нашей стране нормально развиваться без потрясений. Более того, их вообще не платили, про это вы забыли?» — задает вопрос Симоньян, комментируя опубликованный в ее Instagram архивный материал «Командировка на войну», снятый в 199 году.

Пользователи раскритиковали позицию журналистки, напомнив об инфляции и иронизируя над призывами «потерпеть еще».
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Социология , Маргарита Симоньян , Russia Today
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