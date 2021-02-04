Бывший адвокат Эльман Пашаев заявил, что принял решение участвовать в выборах в Госдуму РФ. Об этом юрист сообщил в видеообращении, которое опубликовано на его канале в YouTube. По словам Пашаева, он, как патриот, «не может оставаться в стороне», и так как его профессиональная деятельность тесно связана с борьбой против коррупции, он считает своим долгом продолжить её уже в качестве парламентария. «Мне известно, как бороться с чиновниками, которые присваивают деньги налогоплательщиков и устраивают себе роскошную жизнь. Самая главная наша задача — избавить нашу страну от чиновников, которые воруют и разбазаривают бюджетные деньги», — резюмировал Пашаев. Самым громким процессом в карьере Пашаева стала защита Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП 8 июня 2020 года. В сентябре прошлого года адвокатская палата Северной Осетии учла просьбы Минюста и бывших клиентов защитника и лишила Пашаева адвокатского статуса.
Экс-адвокат Пашаев собрался в Госдуму
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