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Москва

Собянин обсудил с властями регионов вакцинацию от коронавируса 

RT на русском 3 февраля 2021
Мэр Москвы Сергей Собянин, возглавляющий рабочую группу Госсовета по противодействию распространению коронавируса, обсудил с властями субъектов России вакцинацию от COVID-19.

«На совещании обсуждались вопросы текущих темпов и прогноза распространения новой коронавирусной инфекции в субъектах Федерации; управления коечным фондом коронавирусных стационаров в условиях снижения числа госпитализированных пациентов; проведения вакцинации от COVID-19, в первую очередь граждан старшего возраста», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы мэра.

Согласно данным на 3 февраля, в России за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 16 474 человек. Общее число зарегистрированных на территории страны случаев COVID-19 увеличилось до 3 901 204.
Сергей Колесников, депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России, в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.
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Комментарии
Социология , Сергей Собянин , Сергей Колесников , Госдума , РАН , ИТАР-ТАСС , Москва
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