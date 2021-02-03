Собянин обсудил с властями регионов вакцинацию от коронавируса 

«На совещании обсуждались вопросы текущих темпов и прогноза распространения новой коронавирусной инфекции в субъектах Федерации; управления коечным фондом коронавирусных стационаров в условиях снижения числа госпитализированных пациентов; проведения вакцинации от COVID-19, в первую очередь граждан старшего возраста», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы мэра.