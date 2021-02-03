Ещё
Далее:
Читайте также:
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Рабочую неделю в РФ предложили начинать не с утра, а с обеда 

ИА Regnum и ещё 7 3 февраля 2021
Если в РФ первый день рабочей недели будет начинаться не с утра, с обеда, то это будет иметь очень хорошие последствия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 февраля заявил руководитель регионального отделения «Партии Роста» в Мурманской области, предприниматель Николай Пальченко. Так он прокомментировал новость о том, что в РФ выросло количество сторонников четырехдневной рабочей недели.
«На мой взгляд, лучшее решение — это сделать начало рабочей недели в понедельник с обеда. Давно уже ученые выяснили, что утро первого рабочего дня — это стресс для организма, который увеличивает риск возникновения и развития сердечно-сосудистых заболеваний, — сказал Пальченко. — Кроме того, производительность первой половины дня в понедельник чрезвычайно низкая. Поэтому начало рабочей недели с обеда в понедельник будет иметь позитивные последствия. Меньше вреда здоровью, а воскресенье станет более полноценным выходным днём, при этом производительность труда не снизится».
Как полагает бизнесмен, за полдня в понедельник и во вторник работник отработает не хуже, чем если бы пришёл на работу в понедельник с самого утра.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Андрей Колганов заявил, что значительная часть граждан РФ пока еще не готова поступиться возможностью работать больше и, как следствие, больше зарабатывать.
Видео дня. Ксения Бородина оскорбила россиян с маленькой зарплатой
ИА Regnum: последние новости
Власти Новокузнецка заявили о снижении уровня безработицы Власти Новокузнецка заявили о снижении уровня безработицы Итальянские врачи интересуются российской вакциной от коронавируса Итальянские врачи интересуются российской вакциной от коронавируса Власти Швеции из-за коронавируса ужесточат порядок въезда в страну Власти Швеции из-за коронавируса ужесточат порядок въезда в страну
Комментарии
Социология , Четырехдневная рабочая неделя , Андрей Колганов , ИА REGNUM
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Нижнем Тагиле толпа подростков забила девочку ногами
00:07
В Нижнем Тагиле толпа подростков забила девочку ногами
Происшествия Криминал
В Перми муж отрезал голову жене и зарезал ее отца
00:22
В Перми муж отрезал голову жене и зарезал ее отца
Происшествия Криминал
«Адская» тренировка сына Плющенко испугала фанатов
00:36
«Адская» тренировка сына Плющенко испугала фанатов
Шоу-бизнес
Украинские националисты штурмуют офис телеканала в Киеве
00:20
Украинские националисты штурмуют офис телеканала в Киеве
В мире Происшествия
Снежный тоннель рухнул на ребенка на Камчатке
00:40
Снежный тоннель рухнул на ребенка на Камчатке
Происшествия
Конкурент российского Су-57 поднялся в воздух в США
00:35
Конкурент российского Су-57 поднялся в воздух в США
Армия Войска
В Приморье под лед ушел целый автопарк
00:34
В Приморье под лед ушел целый автопарк
Происшествия
Россиянин пытался взорвать банкомат газовым баллоном
00:44
Россиянин пытался взорвать банкомат газовым баллоном
Происшествия Криминал
Боец UFC нырнул в прорубь и разбил голову
00:28
Боец UFC нырнул в прорубь и разбил голову
Происшествия
Фонтан кипятка с 4-этажный дом забил в Челябинске
00:19
Фонтан кипятка с 4-этажный дом забил в Челябинске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть