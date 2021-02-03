Ещё
Далее:
Читайте также:
"Цой": скандальный фильм Алексея Учителя
"Цой": скандальный фильм Алексея Учителя Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Экономист назвал признак нищеты россиян 

Прайм 59 минут назад
Отпуск в кредит сочли признаком нищеты
Фото: © РИА Новости. Артур Лебедев
Тот факт, что каждый пятый гражданин России организует свой отпуск полностью за счет кредитных средств, хорошо иллюстрирует реальные финансовые возможности россиян. Об этом заявил известный экономист Михаил Делягин в эфире НСН.

"То есть люди не имеют денег на нормальный отдых, и залезают ради него в долги, весьма серьезно рискуя, потому что при потере работы они не смогут вернуть кредит. Это реальная угроза и реальная иллюстрация того, в какой бедности и нищете удерживает граждан России государство", — заявил он.

Видео дня. Бузова легла на реабилитацию после разрыва с Давой
Прайм: последние новости
Экономист назвал последствия денежной помощи гражданам Экономист назвал последствия денежной помощи гражданам В "Инвитро" раскрыли процент пациентов с антителами к COVID В "Инвитро" раскрыли процент пациентов с антителами к COVID Названы города России, куда сильнее всего подешевели авиабилеты в феврале Названы города России, куда сильнее всего подешевели авиабилеты в феврале
Социология , Общество , Михаил Делягин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео занятий по вождению танков по снегу
01:10
Видео занятий по вождению танков по снегу
Армия
Пьяного угонщика автобуса в Артеме сняли на видео
00:36
Пьяного угонщика автобуса в Артеме сняли на видео
Происшествия
Видео с заочной перепалкой Рогозина и NASA
05:32
Видео с заочной перепалкой Рогозина и NASA
Наука и техника
Видео оглашения приговора Навальному в суде
01:57
Видео оглашения приговора Навальному в суде
Общество
Видео с публикацией «Спутник V» в журнале «Lancet»
01:58
Видео с публикацией «Спутник V» в журнале «Lancet»
Наука и техника
Видеообращение россиянина из тюрьмы Занзибара
02:44
Видеообращение россиянина из тюрьмы Занзибара
Происшествия
Видео с главой Башкирии, обвиняемым в махинациях
02:05
Видео с главой Башкирии, обвиняемым в махинациях
Происшествия
Видео невероятной истории Сэра Тома Мура
03:33
Видео невероятной истории Сэра Тома Мура
Происшествия
Видео истории компании Amazon и Джеффа Безоса
07:14
Видео истории компании Amazon и Джеффа Безоса
В мире
Видео взрыва прототипа Starship при испытаниях
00:54
Видео взрыва прототипа Starship при испытаниях
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение