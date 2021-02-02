Минпромторг предложил выдавать россиянам помощь в виде продуктов 

Россияне могут начать получать от государства продовольственную помощь. Минпромторг направил в правительство доклад с этими предложениями, рассказал "Известиям" рассказал собеседник в кабмине.

В пресс-службе ведомства подтвердили, что в декабре направили доклад в аппарат правительства, уточнив, что вопрос о реализации таких мер в кабмине пока не обсуждают.

По данным источника в кабмине, министерство предлагает использовать механизм, который ранее уже обсуждался в правительстве на протяжении нескольких лет. Речь идет об адресной помощи гражданам. Им каждый месяц могут перечислять деньги, которые следует использовать на покупку отечественных продуктов питания. Помощь могут получить беременные и кормящие женщины, а также дети.

Торгово-промышленная палата поддерживает проект, заявил председатель Совета ТПП по развитию потребительского рынка Александр Борисов . По его словам, мировой опыт доказал эффективность этого инструмента.

Большая торговля также выступает за продовольственную помощь нуждающимся гражданам, сказал председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков . По его мнению, этот инструмент может стать альтернативой регулированию цен.