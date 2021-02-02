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Минпромторг предложил выдавать россиянам помощь в виде продуктов 

Прайм и ещё 2 48 минут назад
Минпромторг предложил выдавать россиянам помощь в виде продуктов
Фото: © РИА Новости. Безносов Михаил
Россияне могут начать получать от государства продовольственную помощь. Минпромторг направил в правительство доклад с этими предложениями, рассказал "Известиям" рассказал собеседник в кабмине.
В пресс-службе ведомства подтвердили, что в декабре направили доклад в аппарат правительства, уточнив, что вопрос о реализации таких мер в кабмине пока не обсуждают.
По данным источника в кабмине, министерство предлагает использовать механизм, который ранее уже обсуждался в правительстве на протяжении нескольких лет. Речь идет об адресной помощи гражданам. Им каждый месяц могут перечислять деньги, которые следует использовать на покупку отечественных продуктов питания. Помощь могут получить беременные и кормящие женщины, а также дети.
Торгово-промышленная палата поддерживает проект, заявил председатель Совета ТПП по развитию потребительского рынка Александр Борисов. По его словам, мировой опыт доказал эффективность этого инструмента.
Большая торговля также выступает за продовольственную помощь нуждающимся гражданам, сказал председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков. По его мнению, этот инструмент может стать альтернативой регулированию цен.
Министерство исполняет "дорожную карту" по реализации Доктрины продовольственной безопасности, утвержденной кабмином еще в июне 2020 года. Из нее следует, что министерства, в том числе Минсельхоз, Минэкономразвития, Роспотребнадзор, Минздрав, Минтруд и другие должны сформировать свои предложение и в едином докладе направить их в правительство в конце 2020 года.
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Социология , Александр Борисов , Сергей Беляков , Минпромторг , Минздрав РФ , Минтруд , Торгово-промышленная палата , Роспотребнадзор , Минэкономразвития , Минсельхоз , газета "Известия" , Москва
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