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Москва

Россияне назвали главный фактор карьерного роста 

Вечерняя Москва и ещё 2 7 часов назад
Связи и знакомств: Россияне назвали факторы карьерного роста
Фото: pixabay.com
Примерно каждый четвертый россиянин, принявший участие в опросе сервиса по поиску работы Superjob, считает определяющим фактором карьерного роста наличие полезных знакомств или связей.
Как показало исследование, 24 процента респондентов убеждены в том, что протекция друзей или родственников — это главное в карьере. Мужчины придерживаются такого мнения чаще, чем женщины (27 и 16 процентов соответственно). Также в пользу связей чаще высказываются представители старшей возрастной группы, от 45 лет (27 процентов).
Среди опрошенных работодателей 22 процента убеждены, что личные связи работника совершенно не отражаются на его профессиональном и должностном росте. Лишь 15 процентов уверены в обратном.
В определяющее значение профессиональных качеств для карьерного роста верят 21 процент участников исследования. Еще 51 процент респондентов полагают, что знакомства и связи полезны, но не являются ключевым фактором в построении карьеры, сообщает ТАСС.
Ранее стало известно, сколько россиян подрабатывают помимо основной работы.
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Социология , ИТАР-ТАСС
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