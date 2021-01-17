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Москва

«Огласите весь список»: в соцсетях посмеялись над пенсией в 30 тыс. рублей 

News.ru и ещё 41 13 минут назад
Россияне посмеялись над пенсией в 30 тысяч рублей
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Пользователи Сети высмеяли возможность получать пенсию в 30 тысяч рублей. Речь идёт об утверждении экономиста о том, что те, кто в 2019 году получали пенсию 25 тыс. рублей, в этом году за счёт прибавки стали получать на пять тысяч больше.
По словам эксперта, такую достойную выплату обеспечивают высокие зарплаты, официальный стаж и поздний выход на пенсию. Это утверждение заставило россиян не только усомниться, но и горько пошутить о такой приличной для пенсионера сумме.
Некоторые с иронией предложили поделить пенсию Матвиенко, чтобы было «всё честно».
Другие считают, что позволить себе такую пенсию могут только миллионеры.
Третьи убеждены, что хорошая пенсия у нас в стране обеспечена только депутатам и чиновникам. Нашлись и такие, кто отнёсся к высказыванию экономиста с юмором. «На Марсе?» — уточнили пользователи место получения такой пенсии.
Большинство считает несправедливой индексацию пенсий по отношению к тем, кто имеет низкую зарплату. К тому же получать большие выплаты будет так мало людей, что их можно перечислить по пальцам.
Ранее NEWS.ru сообщал, что руководитель Центра аналитики «Сафмар» Евгений Биезбардис назвал условие для получения в 2021 году пенсии больше 30 тысяч рублей. По его словам, такая ежемесячная социальная выплата полагается неработающим россиянам, до 2019 года получавшим пенсию больше 25 тысяч рублей в месяц.
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Социология , Общество , Ямало-Ненецкий Автономный Округ
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