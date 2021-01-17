Россияне посмеялись над пенсией в 30 тысяч рублей

Пользователи Сети высмеяли возможность получать пенсию в 30 тысяч рублей. Речь идёт об утверждении экономиста о том, что те, кто в 2019 году получали пенсию 25 тыс. рублей, в этом году за счёт прибавки стали получать на пять тысяч больше.

По словам эксперта, такую достойную выплату обеспечивают высокие зарплаты, официальный стаж и поздний выход на пенсию. Это утверждение заставило россиян не только усомниться, но и горько пошутить о такой приличной для пенсионера сумме.

Некоторые с иронией предложили поделить пенсию Матвиенко, чтобы было «всё честно».

Другие считают, что позволить себе такую пенсию могут только миллионеры.

Третьи убеждены, что хорошая пенсия у нас в стране обеспечена только депутатам и чиновникам. Нашлись и такие, кто отнёсся к высказыванию экономиста с юмором. «На Марсе?» — уточнили пользователи место получения такой пенсии.

Большинство считает несправедливой индексацию пенсий по отношению к тем, кто имеет низкую зарплату. К тому же получать большие выплаты будет так мало людей, что их можно перечислить по пальцам.

Ранее NEWS.ru сообщал, что руководитель Центра аналитики «Сафмар» Евгений Биезбардис назвал условие для получения в 2021 году пенсии больше 30 тысяч рублей. По его словам, такая ежемесячная социальная выплата полагается неработающим россиянам, до 2019 года получавшим пенсию больше 25 тысяч рублей в месяц.