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Роструд напомнил, сколько дней россияне будут отдыхать в 2021 году 

Российская Газета 1 час назад
Сколько дней россияне будут отдыхать в 2021 году
Фото: iStock
Как напомнили "Российской газете" в Роструде, День защитника Отечества 23 февраля сократит рабочую неделю до трех дней (с 24 по 26 февраля). А отдыхать будем с 21 по 23 февраля. Зато придется поработать в субботу 20 февраля. Международный женский день 8 марта сократит рабочую неделю до 4 дней — с 9 по 12 марта. А отдыхать будем с 6 по 8 марта.
В мае первые две рабочие недели также будут четырехдневными. Рабочими будут дни с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая. Нерабочими — с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.
Летом россиян ожидает всего одна короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня России 12 июня. Праздник выпадает на субботу, и поэтому выходной переносится на понедельник, 14 июня. То есть получается три дня отдыха.
В начале ноября россиян ожидает трехдневная рабочая неделя и длинные выходные в связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября. Нужно будет поработать с 1 по 3 ноября, а отдыхать будем с 4 по 7 ноября. Последняя рабочая неделя 2021 года завершится в четверг, 30 декабря. 31 декабря 2021 года объявлен нерабочим днем.
Россияне, конечно, любят отдохнуть. Но стоит отметить, что жители страны всё-таки и достаточно трудолюбивы. Напомним, что по Трудовому кодексу у нас в стране установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями. За неделю набегает 40 рабочих часов. А вот по данным портала Rabota.ru, жители Лондона трудятся 35 часов в неделю. Такая же продолжительность работы и отпуска у французов. При этом у госслужащих, работников здравоохранения и учителей особые льготы: им предоставляют дополнительные дни отпуска.
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Комментарии 1
Социология , Общество , Роструд , "Российская газета" , Лондон , Великобритания
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