Названа доля готовых привиться от коронавируса россиян

Первыми переломить ситуацию с коронавирусом смогут те страны, которые в максимально короткие сроки охватят вакцинацией большую часть населения, при этом в РФ сейчас готовность граждан привиться от COVID-19 — лишь 21%, сообщила РИА Новости президент Международной Ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова.
"Те страны, которые максимально и в короткие сроки охватят вакцинацией свое население, те и будут в выигрыше", — ответила Шестакова на вопрос, какие страны быстрее справятся с коронавирусом.
При этом массовые опросы о готовности населения европейских стран привиться от COVID-19 прямо сейчас, по словам специалиста, показывают 65%. Максимум в Китае — 97%. А в России аналогичный показатель — лишь 21%.
"Этим я обеспокоена", — добавила Шестакова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.