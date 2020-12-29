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Москва

Инфекционист Минздрава: лишь 21% россиян готовы привиться от COVID-19 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Названа доля готовых привиться от коронавируса россиян
Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков
Первыми переломить ситуацию с коронавирусом смогут те страны, которые в максимально короткие сроки охватят вакцинацией большую часть населения, при этом в РФ сейчас готовность граждан привиться от COVID-19 — лишь 21%, сообщила РИА Новости президент Международной Ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова.

"Те страны, которые максимально и в короткие сроки охватят вакцинацией свое население, те и будут в выигрыше", — ответила Шестакова на вопрос, какие страны быстрее справятся с коронавирусом.

При этом массовые опросы о готовности населения европейских стран привиться от COVID-19 прямо сейчас, по словам специалиста, показывают 65%. Максимум в Китае — 97%. А в России аналогичный показатель — лишь 21%.

"Этим я обеспокоена", — добавила Шестакова.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Социология , Общество , Ирина Шестакова , Минздрав РФ , РИА Новости , Китай
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