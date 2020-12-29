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Россияне назвали героев и антигероев 2020 года 

Мир24 1 час назад
Россияне назвали героев и антигероев 2020 года
Фото: Mir24.tv / Светлана Родина
Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, кого россияне считают героями и антигероями 2020 года, сообщается на сайте ВЦИОМа.
По мнению граждан России, герою присущи такие качества, как честность, справедливость, порядочность, целеустремленность, активность и сильный характер. 55% респондентов проголосовали за врачей и медицинских сотрудников, еще 31% россиян отдали голоса за сотрудников МЧС, а 22% — за вирусологов и разработчиков вакцины.
Антигероями уходящего года 44% россиян назвали спекулянтов, которые повышают цены на лекарства. Также 30% проголосовали за паникеров, 21% — за политиков, которые делают карьеру на критике мер против COVID-19, и 19% — за ковид-диссидентов.
Ранее сообщалось, что одно из главных новогодних пожеланий жителей России связано с окончанием пандемии COVID-19.
Опрос был проведен 24 декабря 2020 года в ходе телефонного интервью при случайной выборке стационарных и мобильных номеров, задействованных на территории РФ. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.
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Социология , Общество , МЧС , ВЦИОМ
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