Россияне назвали героев и антигероев 2020 года 

По мнению граждан России, герою присущи такие качества, как честность, справедливость, порядочность, целеустремленность, активность и сильный характер. 55% респондентов проголосовали за врачей и медицинских сотрудников, еще 31% россиян отдали голоса за сотрудников МЧС , а 22% — за вирусологов и разработчиков вакцины.

Антигероями уходящего года 44% россиян назвали спекулянтов, которые повышают цены на лекарства. Также 30% проголосовали за паникеров, 21% — за политиков, которые делают карьеру на критике мер против COVID-19, и 19% — за ковид-диссидентов.

Ранее сообщалось, что одно из главных новогодних пожеланий жителей России связано с окончанием пандемии COVID-19

Опрос был проведен 24 декабря 2020 года в ходе телефонного интервью при случайной выборке стационарных и мобильных номеров, задействованных на территории РФ. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.