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Большинство россиян останется без премии на Новый год 

Прайм 28 минут назад
Россиян оставят без премии на Новый год
Фото: © РИА Новости. Владимир Трефилов
Большинство россиян в этом году останутся без годовых премий (56%), причем половина заявили, что это обычное дело, показало исследование HeadHunter, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно нему, только 9% россиян в этом году получат премию в полном объеме, еще 6% — частично. Также 6% респондентов заявили, что не получат премию в этом году, хотя обычно ее выплачивают. Около трети респондентов (30%) еще не знают, будет ли компания выплачивать им годовую премию.
Выше всего доля тех, кто получит полную премию, — в сфере добычи сырья (27%) и госсекторе (18%). В госсекторе также самая высокая доля тех, кто в этом году премию не получит, хотя обычно получает, — таких 18%. Наименьшая доля тех сотрудников, кто получит полную премию, приходится на представителей из сферы искусства и массмедиа, гостинично-ресторанного бизнеса и продаж — всего по 4%.
Среди регионов наиболее высока доля тех, кто получит новогоднюю премию в полном объеме — в Иркутской (17%), Ленинградской (16%), Томской (13%) и Ярославской областях (13%). Меньше всего повезло жителям Свердловской и Омской области — только 4% жителей этих регионов получат на Новый год полную премию.
Исследование проводилось с 27 ноября по 7 декабря 2020 года среди 12 966 соискателей. Из них 7 034 не работают, 4 796 работают в компаниях, 1 136 работают на фрилансе, занимаются своим бизнесом.
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Социология , Общество , РИА Новости , Московская область , Омская Область , Приморский Край , Свердловский , Ярославский
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