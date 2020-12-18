Сколько штрафов заплатили в РФ за задержку теста на COVID-19

Россияне заплатили более 23 миллионов рублей штрафов за запоздалую сдачу тестов на коронавирус по возвращении на родину из-за рубежа. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.
— В настоящее время в связи с несвоевременным прохождением обследования на COVID-19 в отношении российских граждан, вернувшихся из-за границы, наложено штрафов на общую сумму 23 075 600 рублей, — цитирует ТАСС заявление ведомства.
Напомним, главный санитарный врач России Анна Попова обязала сограждан делать ПЦР-тест на ковид в течение трех календарных дней с момента возвращения в РФ. Полученные результаты анализов затем должны быть размещены на едином портале госуслуг. Ожидая результаты теста, гражданин должен соблюдать режим самоизоляции по месту жительства или пребывания.