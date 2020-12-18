Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные истории в баре «На грудь»
Откровенные истории в баре «На грудь» Смотреть сериал ⟶
Выберите регион
Москва

Стало известно, сколько штрафов заплатили россияне за задержку теста на COVID-19 

Вечерняя Москва и ещё 1 35 минут назад
Сколько штрафов заплатили в РФ за задержку теста на COVID-19
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Россияне заплатили более 23 миллионов рублей штрафов за запоздалую сдачу тестов на коронавирус по возвращении на родину из-за рубежа. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

— В настоящее время в связи с несвоевременным прохождением обследования на COVID-19 в отношении российских граждан, вернувшихся из-за границы, наложено штрафов на общую сумму 23 075 600 рублей, — цитирует ТАСС заявление ведомства.

Напомним, главный санитарный врач России Анна Попова обязала сограждан делать ПЦР-тест на ковид в течение трех календарных дней с момента возвращения в РФ. Полученные результаты анализов затем должны быть размещены на едином портале госуслуг. Ожидая результаты теста, гражданин должен соблюдать режим самоизоляции по месту жительства или пребывания.
Видео дня. Ольга Бузова не хочет оставаться в России
Вечерняя Москва: последние новости
Дерипаска назвал причину роста цен на продукты Дерипаска назвал причину роста цен на продукты Более 83,8 миллиона тестов на коронавирус провели в России Более 83,8 миллиона тестов на коронавирус провели в России Почти 70 тысяч человек присоединились к онлайн-программе «Московское долголетие» Почти 70 тысяч человек присоединились к онлайн-программе «Московское долголетие»
Социология , Общество , Анна Попова , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Работа на барже «Фортуна» попала на видео
05:37
Работа на барже «Фортуна» попала на видео
В мире
Видео подробностей суда над военным Украины
00:28
Видео подробностей суда над военным Украины
Армия
Учение разведчиков спецназа ЦВО попало на видео
01:16
Учение разведчиков спецназа ЦВО попало на видео
Армия
Урок от миротворцев в Карабахе попал на видео
01:48
Урок от миротворцев в Карабахе попал на видео
Армия
Снежный апокалипсис в Японии попал на видео
01:10
Снежный апокалипсис в Японии попал на видео
В мире
Появилось видео подробностей смерти мэра Харькова
01:36
Появилось видео подробностей смерти мэра Харькова
Происшествия
Видео с лицемерием НАТО в отношении РФ и Китая
02:28
Видео с лицемерием НАТО в отношении РФ и Китая
В мире
Избиение врача в Новосибирске попало на видео
02:16
Избиение врача в Новосибирске попало на видео
Происшествия
Путин раскритиковал чиновников и попал на видео
01:43
Путин раскритиковал чиновников и попал на видео
Политика
Видео жестокого нападения на офис микрозаймов
01:23
Видео жестокого нападения на офис микрозаймов
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение