На что россиянам не хватает денег?

Позволить себе приобрести всё что пожелают, могут лишь 2% участников опроса, проведенного ВЦИОМ, сообщает ИА DEITA.RU. Аналитики Всероссийского центра изучения общественного мнения проанализировали ответы россиян, касательно вопросов нехватки денег.
Так, свыше одной трети опрошенных россиян могут позволить себе купить лишь продукты и одежду, а приобрести крупную бытовую технику или мебель уже не получится, пишут «Банки.ру».
Каждый четвертый россиянин затрудняется приобрести себе даже одежду, согласно опросу ВЦИОМ. Процент подобных ответов достиг 28%. Каждый пятый россиянин (21% респондентов) может без труда позволить себе приобрести холодильник, телевизор или предметы мебели, однако на приобретение чего-то большего средств уже не остаётся.
Лишь 4% опрошенных россиян без существенного ущерба для бюджета способны купить автомобиль, но не более того. О том, что могут себе позволить всё, заявили лишь 2% опрошенных россиян. Более одной четвертой респондентов (28%) отмечают, что денег на продукты хватает, однако покупка одежды уже является затруднительной, а 6% участников опроса заявляют, что не в силах приобрести даже продукты.