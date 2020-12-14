На что россиянам не хватает денег?

Позволить себе приобрести всё что пожелают, могут лишь 2% участников опроса, проведенного ВЦИОМ , сообщает ИА DEITA.RU. Аналитики Всероссийского центра изучения общественного мнения проанализировали ответы россиян, касательно вопросов нехватки денег.

Так, свыше одной трети опрошенных россиян могут позволить себе купить лишь продукты и одежду, а приобрести крупную бытовую технику или мебель уже не получится, пишут «Банки.ру».

Каждый четвертый россиянин затрудняется приобрести себе даже одежду, согласно опросу ВЦИОМ. Процент подобных ответов достиг 28%. Каждый пятый россиянин (21% респондентов) может без труда позволить себе приобрести холодильник, телевизор или предметы мебели, однако на приобретение чего-то большего средств уже не остаётся.

Лишь 4% опрошенных россиян без существенного ущерба для бюджета способны купить автомобиль, но не более того. О том, что могут себе позволить всё, заявили лишь 2% опрошенных россиян. Более одной четвертой респондентов (28%) отмечают, что денег на продукты хватает, однако покупка одежды уже является затруднительной, а 6% участников опроса заявляют, что не в силах приобрести даже продукты.