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Москва

Китайский эксперт оценил борьбу с пандемией в России 

News.ru 34 минуты назад
Китайский эксперт оценил борьбу с пандемией в России
Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»
Пандемия поможет России и Китаю нарастить сотрудничество в области медицины, заявил NEWS.ru декан Института финансовых исследований Китайского народного университета Ван Вэнь на полях XI Азиатской конференции клуба «Валдай».
Эксперт также выразил уверенность в том, что нашей стране в скором времени удастся побороть распространение коронавируса.
Мы можем поделиться опытом того, как локализовывать и сдерживать распространение эпидемии. Мы также можем сотрудничать в разработке вакцины. Мы уже знаем, как обстоит ситуация с коронавирусом в России и надеемся, что ваша страна успешно с ним справится, — подчеркнул Ван Вэнь.
Сотрудничество в области разработки ванкцин уже ведётся. Так, российские добровольцы участвуют в испытаниях вакцины против коронавируса от китайской компании CanSino Biologics Inc.
Ранее NEWS.ru писал о том, что разработка китайской лаборатории Sinovac показала эффективность в 97% случаев.
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Социология , Общество , Валдайский клуб , Китай
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