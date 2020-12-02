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В Росстате назвали причины эмиграции россиян за рубеж 

News.ru и ещё 1 45 минут назад
Названы причины эмиграции россиян за рубеж
Фото: Pixabay
За последние пять лет выехали из России на жительство за границу 341,1 тысячи россиян. Как правило, целью эмиграции становится трудоустройство в другой стране (128,4 тысячи). Ради этого за рубеж чаще всего уезжали жители Москвы (37 тысяч), Московской области (12,9 тысячи) и Краснодарского края (11,2 тысячи). С такими данными исследования Росстата за 2019 год ознакомился NEWS.ru.
Немало россиян уехали из страны из-за семейных обстоятельств (86,6 тысячи) и отъезда на постоянное место жительства (56,3 тысячи). Кроме того, многие эмигрировали для учёбы (27,4 тысячи), туризма и отдыха (16,5 тысячи) и в целях временного проживания (14,7 тысячи).
Большинство (150,7 тысячи) людей покинули страну на срок от трёх до пяти лет. Несколько меньше (113,1 тысячи) — от одного года до трёх лет. Остальные уезжали на три месяца — год (52,2 тысячи) и менее трёх месяцев (25,1 тысячи).
Люди при выезде часто указывают в качестве цели работу, однако она может быть не единственной, отметил в беседе с NEWS.ru главный научный сотрудник Института социологии РАН Владимир Мукомель.

Кто-то едет для того, чтобы получить квалификацию, приобрести определённые навыки работы. Кто-то едет, чтобы улучшить своё материальное положение. Кто-то строит матримониальные планы, кто-то желает избежать службы в армии. Кто-то надеется, что сейчас он там поработает, а потом сможет получить образование, — пояснил он.

По словам эксперта, многие люди из указавших целью отъезда работу — моряки.
Ранее стало известно, для каких работ российские семьи нанимают сограждан. Чаще всего — для строительства, ремонта квартиры или дачи (3,9 млн человек, или 27,9%), выращивания овощей и фруктов, садоводства, животноводства или рыболовства (3,1 млн, или 22,4%).
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Социология , Общество , Мигранты , Росстат , РАН , Воронежская Область , Краснодарский Край , Москва , Оренбургская Область , Республика Татарстан
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