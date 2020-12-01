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Стало известно, для какой работы российские семьи нанимают сограждан 

News.ru 29 минут назад
Для какой работы российские семьи нанимают сограждан
Фото: Unsplash
Домохозяйства за год наняли для выполнения тех или иных работ и услуг почти 14 млн россиян. Чаще всего это делали для строительства, ремонта квартиры или дачи (3,9 млн человек или 27,9%), выращивания овощей и фруктов, садоводства, животноводства или рыболовства (3,1 млн или 22,4%). С такими данными исследования Росстата за 2019 год ознакомился NEWS.ru.
Кроме того, семьи приглашали россиян для уборки помещений и помощи по хозяйству (2,2 млн 16,1%), в качестве домашнего учителя или репетитора (1,7 млн 12,3%), охранника (550 тысяч или 3,9%) и ухаживающего за пожилыми или больными (372 тысячи или 2,7%).
Также люди оказывали услуги няни (204 тысячи или 1,5%), повара (68 тысяч или 0,5%) и перевозчика (15,6 тысячи или 0,1%).
Стоит отметить, что в 12,6% случаев (1,7 млн) людей нанимали для других задач.
В основном работы и услуги россиян были востребованы семьями в Москве (1,31 млн), Краснодарском крае (691,5 тысячи), Оренбургской области (643,3 тысячи), Татарстане (630,2 тысячи) и Воронежской области (539 тысяч).
Отечественные семьи предпочитают нанимать для работ россиян и игнорируют услуги мигрантов в ряде случаев. В частности, если позволяют финансовые возможности, требуется более высокий уровень ответственности и образования, рассказал NEWS.ru проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.
В основном в тех случаях, что есть деньги. Во-вторых, это образование. Потому что, например, когда речь идёт о воспитании детей, то здесь важно три обстоятельства. Это ответственность, чтобы можно было человека найти, если, не дай Бог, что случится. И человек должен знать русский язык в совершенстве, чтобы с детьми общаться — понятно, уровень образования. Есть и другая история: не надо мучаться с регистрацией человека, получать этому человеку разрешение на работу, — пояснил Сафонов.
Ранее NEWS.ru писал, что почти 350 тысяч россиян уехали за рубеж за пять лет.
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Социология , Общество , Александр Сафонов , Росстат , Финансовый университет , Воронежская Область , Краснодарский Край , Москва , Оренбургская Область , Республика Татарстан
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