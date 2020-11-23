Россияне назвали худшие подарки на Новый год

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Самые худшие подарки на Новый год — носки, футболки, свитера, домашние халаты, считают 8% жителей России , (13% мужчин против 4% женщин), показал опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

Также респонденты не хотят видеть по ёлкой свечи, брелоки, статуэтки, магниты — 4%, конфеты, шоколад, торт (3%). Косметику или парфюмерию назвали неудачным новогодним подарком 3% опрошенных, посуду или кухонные принадлежности — 2%.

По мнению 24% граждан, худший новогодний сюрприз— это отсутствие подарка. Никогда не получали плохих подарков на Новый год 28%.

Опрос проведен 10—14 ноября 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 326 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России будут дарить подарки к Новому году в основном родным, близким и любимому человеку (84%).