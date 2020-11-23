Россияне назвали самые престижные профессии

Программист и топ-менеджер — самые престижные профессии с точки зрения большинства россиян, которые приняли участие в исследовании рекрутингового сервиса HeadHunter.

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В ходе опроса больше всего респондентов отдали голоса за профессии программиста (17 процентов), директора или топ-менеджера (13 процентов), президента, инженера или врача (по четыре процента). Депутаты и государственный служащие набрали по три процента.

При этом самыми непрестижными профессиями участники опроса назвали уборщика (17 процентов), продавца или кассира (13 процентов), дворника (12 процентов), а также учителя (четыре процента).

Среди критериев, определяющих престижность той или иной профессии, респонденты чаще всего называли размер заработной платы (74 процента), уважение общества (58 процентов), возможность приносить пользу обществу (51 процент), сообщает РИА Новости