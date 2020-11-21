Каждая пятая: Как пандемия отразилась на россиянках

Во время пандемии каждая пятая женщина в России осталась без работы. Это показал опрос, проведенный социальной сетью «Одноклассники» и исследовательским центром ResearchMe, пишет ТАСС

Больше всего проблема коснулась женщин в возрасте от 18 до 24 лет. 36% заявили, что до сих пор не смогли трудоустроиться. Одна из причин — наличие ребенка. А в группе старше 45 лет — возраст. На это указала каждая вторая участница опроса.

Кроме того, исследование показало, что у 61% работающих респонденток во время пандемии снизился ежемесячный доход.