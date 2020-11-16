Названы популярные регионы для миграции россиян

Самыми популярными регионами для миграции среди россиян стали Москва Санкт-Петербург , Московская и Ленинградская области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора департамента занятости населения Минтруда Михаила Кирсанова.

На указанные регионы приходится две трети переездов. Также в качестве привлекательных направлений Кирсанов назвал Краснодарский край и Крым, где теплый климат.

По его словам, движение в России осуществляется в центростремительном направлении: от периферии к столицам регионов, а от них уже к столичным регионам.