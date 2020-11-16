Ещё
Далее:
Читайте также:
Без лишних слов — «Стрельцов»
Без лишних слов — «Стрельцов» Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Названы самые популярные регионы для миграции среди россиян 

Lenta.ru 1 час назад
Названы популярные регионы для миграции россиян
Фото: depositphotos.com
Самыми популярными регионами для миграции среди россиян стали Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора департамента занятости населения Минтруда Михаила Кирсанова.
На указанные регионы приходится две трети переездов. Также в качестве привлекательных направлений Кирсанов назвал Краснодарский край и Крым, где теплый климат.
По его словам, движение в России осуществляется в центростремительном направлении: от периферии к столицам регионов, а от них уже к столичным регионам.
Ранее риелторы определили российские регионы, жители которых чаще всего мечтают о переезде в Москву. Лидером рейтинга стал Санкт-Петербург, где более 10 процентов жителей хотят уехать в столицу. Также в список попали Краснодарский край (более 9 процентов), Башкирия (6 процентов), Самарская область (5 процентов).
Видео дня. Анна Семенович: у нас у всех заморожены яйцеклетки
Последние новости
Навальный подал в суд на Пескова Навальный подал в суд на Пескова В России ввели новые правила для контактировавших с больными COVID-19 В России ввели новые правила для контактировавших с больными COVID-19 Американская вакцина от коронавируса показала почти 95-процентную эффективность Американская вакцина от коронавируса показала почти 95-процентную эффективность
Социология , Общество , Башкортостан , Краснодарский Край , Ленинградская область , Москва , Республика Крым , Самарская Область , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ограбление в столичном метро попало на видео
00:25
Ограбление в столичном метро попало на видео
Новости Москвы Происшествия
Момент извержения вулкана Стромболи попал на видео
00:52
Момент извержения вулкана Стромболи попал на видео
Катастрофы Происшествия
Собака бросилась на акулу ради защиты хозяина и попала на видео
01:10
Собака бросилась на акулу ради защиты хозяина и попала на видео
Другое Интернет
Появилось видео избиения мигрантов в Петербурге
00:18
Появилось видео избиения мигрантов в Петербурге
Криминал Происшествия
Стюардесса закрыла багажную полку в шпагате и попала на видео
00:41
Стюардесса закрыла багажную полку в шпагате и попала на видео
В мире Общество
Задержания на несанкционированных акциях в Минске попали на видео
03:06
Задержания на несанкционированных акциях в Минске попали на видео
Происшествия
Смертельная схватка мангуста и кобры попала на видео
00:56
Смертельная схватка мангуста и кобры попала на видео
В мире Интернет
Опубликовано видео запуска Crew Dragon
00:51
Опубликовано видео запуска Crew Dragon
Наука Наука и техника
Появилось видео следственного эксперимента с убийцей 11-летней россиянки
00:33
Появилось видео следственного эксперимента с убийцей 11-летней россиянки
Криминал Происшествия
Ночные рейды в столичных заведениях попали на видео
00:59
Ночные рейды в столичных заведениях попали на видео
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение