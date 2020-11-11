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Россиянам посоветовали заменить услуги психологов общением с друзьями 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Россиянам посоветовали способ борьбы со стрессом
Фото: nsn.fm
Политолог Алексей Мухин напомнил НСН о способах борьбы со стрессом во времена СССР. В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на услуги психологов. Необходимость такого нововведения депутаты объяснили повышенным спросом на успокоительные препараты в последние месяцы.
Политолог Алексей Мухин напомнил в эфире НСН о способе борьбы со стрессом во времена СССР.

«Думаю, что услуги психологов — это дань моде, которую вводят через американский Голливуд наши западные партнеры. Вообще-то, в России, на мой взгляд, особенно в Советском Союзе, было принято пользоваться в таком случае душевными беседами с друзьями», — сказал он.

Ранее стало известно, что спрос на услуги психологов в этом году вырос на 89 процентов. Также Мухин в эксклюзивном интервью НСН выразил надежду, что вновь выделенные средства на выплаты медикам не застрянут в руках региональных министров.
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Социология , Общество , Алексей Мухин , Госдума , Голливуд , США
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