Названо главное ожидание россиян от работы 

Рекрутинговая компания Hays провела опрос и назвала главное ожидание россиян от работы. Им оказалась приемлемая зарплата. Исследование есть в распоряжении «Ленты.ру»

Уровень зарплаты в качестве главного критерия при выборе работы назвали 76 процентов респондентов. 59 процентов ориентируются на информацию о работодателе, которую будут искать еще до отклика на интересующую вакансию.

38 процентов опрошенных назвали в качестве главного критерия ценностное предложение работодателя — комплекс благ и имуществ, которые можно найти только в конкретной компании, 37 процентов — содержание проектов, над которыми предстоит работать, 31 процент — возможность карьерного роста.

Зарплату в качестве определяющего фактора для профессионалов чаще других называли и работодатели. Так ответили 89 процентов опрошенных представителей компаний. 62 процента указали на важность предстоящих проектов, 59 процентов — репутацию и отзывы других сотрудников, 57 процентов — предлагаемый социальный пакет.